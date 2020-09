Prezydent Serbii nie wiedział, co podpisuje? Zaskoczenie podczas spotkania z Trumpem

Czy zachowanie prezydenta Serbii oznacza, że nie wiedział, jakie porozumienie podpisał? Jego reakcja na słowa Donalda Trumpa i nerwowe przeglądanie zapisów może sugerować, że nie przeczytał wcześniej całego dokumentu.

Sukces negocjacji

W piątek prezydent USA poinformował, że po trwających dwa dni negocjacjach Serbia i Kosowo zdecydowały się na normalizację wzajemnych stosunków gospodarczych.

Prezydent USA we wpisie na Twitterze pogratulował Vuczićowi i nazwał ogłoszenie przeniesienia ambasady Serbii do Jerozolimy odważnym i historycznym posunięciem.

Congratulations to @predsednikrs Vucic for announcing the move of Serbia’s Embassy to Jerusalem by July. It is a brave and historic move!