Najpierw, w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, w sieci pojawiły się pierwsze nagrania ludzi, którym władze nakazały ewakuację z terenów zagrożonych pożarami. Widać, jak zjeżdżają samochodami z gór w bezpieczne miejsce. Część z nich zjechała właśnie na plażę, która później stała się jedynym miejscem schronienia w okolicy.

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie i odciął jedyną drogę wyjazdową z tego popularnego miejsca rekreacyjnego. Służby z helikoptera instruowały, by okoliczni turyści zjechali nad miejscową plażę i tam czekali na pomoc służb

A backpacking trip cut short by unforeseen thunder, ash rain, and having to drive through literal fire to evacuate #SierraNationalForest in time. Grateful to the SNF ranger who led us down... wish we we got her name. #CreekFire @mercnews @sfchronicle @ABC7 @KTVU pic.twitter.com/37Ys7XGJ2a — Jules (@julipdoe) September 6, 2020

Had to cut our Shuteye climbing trip short today due to the Creek Fire. We ended up going the long way around after fire cut off Mammoth Pool road. pic.twitter.com/DbrY7XHe9d — Matt Freels (@mf) September 6, 2020

Relacja z "piekła"

W niedzielę czasu polskiego w internecie zaczęły pojawiać się filmy i zdjęcia uratowanych.

"Nagrywam, bym wam to pokazać, jeśli z tego wyjdziemy. Jesteśmy zupełnie odcięci. Ogień otacza nas z każdej strony, odciął drogi" – mówi na nagraniu jeden z mężczyzn.

“There’s fire on all sides, all around us.” Absolutely terrifying video from Mammoth Pools where 200+ people were trapped when the Creek Fire exploded pic.twitter.com/xDb8huwWKe — Brian Kahn (@blkahn) September 6, 2020

Seeing what happened at Mammoth Pool, I can’t help but think of Australia earlier this year and Greece two years ago when fires also trapped people on beaches. Nowhere is untouched by the climate crisis pic.twitter.com/dAioXgpY1K — Brian Kahn (@blkahn) September 6, 2020

Uratowano z plaży co najmniej 224 osoby. Zabrał ich wojskowy helikopter.

Dozens of evacuees are evacuated to safety on a Cal Guard Chinook last night after the Creek Fire in central California left them stranded. Photo courtesy California National Guard. pic.twitter.com/mi7X6wchpN — The California National Guard (@CalGuard) September 6, 2020

Około 20 osób zostało rannych. Wśród obrażeń są złamania kości i poparzenia. Dwoje poszkodowanych ratownicy musieli ewakuować na noszach.

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W ciągu jednej doby objął 36 akrów terenu. Obecnie zajmuje niemal cztery razy większą powierzchnię.

Based on MODIS data, the #CreekFire is 115,000+ acres now and probably closer to 125,000 acres. A 24-hr, 115k+ acre "plume-dominated" run in timber is nearly unprecedented. Surreal to watch it yesterday and think it was going to burn 30k-50k acres and then see 115k+ #CAwx #CAfire pic.twitter.com/YIWX1MfBs4 — Nick Nauslar (@NickyNaus) September 6, 2020

Służby nie mają informacji o osobach zaginionych, ale kontynuują poszukiwania okolicznych terenów.

Pożar pojawił się w piętek wieczorem czasu lokalnego. Obecnie walczy z nim 450 strażaków, którzy mają do dyspozycji trzy helikoptery i trzy samoloty gaszące.

#CreekFire: Viewer Cameron Colombero sent in these photos from Mammoth Pool. There are reports of people trapped there. Cameron says he about 100 people are at the water edge. They are safe & the fire ran out of fuel. He says the fires burned around the entire lake in 45 mins. pic.twitter.com/LCE77t8G2z — Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) September 6, 2020

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. W ostatnich dniach Kalifornia zmaga się z rekordową falą upałów. W południowej części stanu temperatura może sięgnąć 49 stopni Celsjusza.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero we wtorek przedłużonym weekendzie z okazji końca letniego okresu urlopowego.

Today is going to be one of the hottest days ever recorded in the history of California.



There will be people who die today because of the heat. There will be people who die today because of the wildfire smoke.



It's here, this is it. This is climate change. https://t.co/RQBwHSHl5c — Eric Holthaus (@EricHolthaus) September 6, 2020

