Peres Jepchirchir. Kenijka pobiła rekord świata w półmaratonie

Dotychczasowy najlepszy wynik, w rywalizacji z osobnym startem kobiet, wynosił 1:06.11 i należał od 2018 roku do Etiopki Netsanet Gudety Kebede. Zwyciężyła wtedy w MŚ w półmaratonie w Walencji. Najlepszy wynik uzyskany w biegu ze wspólnym startem kobiet i mężczyzn należy do Etiopki Ababel Yeshaneh - 1:04.31.

Congratulations Peres Jepchirchir on shattering the women-only half marathon world record. You have done 🇰🇪 proud Hongera! pic.twitter.com/eJbVOUDhMi