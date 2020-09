Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 70 tysięcy

Nowe przypadki – jak przekazał w sobotę resort – pochodzą z województw: małopolskiego (120), mazowieckiego (68), wielkopolskiego (59), podkarpackiego (58), śląskiego (48), pomorskiego (42), łódzkiego (31), świętokrzyskiego (26), dolnośląskiego (23), warmińsko-mazurskiego (16), lubelskiego (15), lubuskiego (14), zachodniopomorskiego (14), kujawsko-pomorskiego (13), podlaskiego (11), opolskiego (9).

MZ podało, że zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 56 do 94 lat. Do zgonów doszło w Raciborzu, Poznaniu, Zgierzu, Przemyślu, Mielcu, Lipinkach Królewskich i w Krakowie. Większość z nich miała choroby współistniejące.

Liczba zakażonych koronawirusem: 70 387/2 113 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Przybyło ponad 2,5 tys. ozdrowieńców

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2090 osób, pod respiratorem jest 77 chorych. Wyzdrowiało 52 346 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby przybyło 2526 ozdrowieńców.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 7090 osób, a kwarantanną – 71 452 osób.

Ostatniej doby wykonano ponad 25,5 tys. testów na obecność koronawirusa – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 2 mln 841 tys. 344 próbek pobranych od 2 mln 723 tys. 162 osób.

Zmiany w przepisach

W środę weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. trwania izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19.

Regulacje zakładają m.in. skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. Przewidują także, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

Czas izolacji może zostać wydłużony

U osób z deficytami odporności (immunoniekompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni. Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Przepisy stanowią też m.in, że w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

Rozporządzenie ministra zdrowia można znaleźć tutaj.

