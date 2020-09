Powalone drzewa, zalane ulice, piwnice, utrudnienia na drogach. To skutki nawałnic jakie w sobotę przechodzą przez Dolny Śląsk. Najmocniej wieje i pada we Wrocławiu, Oławie i Świdnicy. Strażacy wyjechali do ponad 200 interwencji. - Cały czas odbieramy telefony ze zgłoszeniami, nad usuwaniem skutków burzy pracują strażacy z całego powiatu - informuje Krzysztof Gielsa z KP PSP w Oławie.