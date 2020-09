Trąba powietrzna w woj. warmińsko-mazurskim? Uszkodzone budynki, powalone drzewa

O tym, że w sobotę przez miejscowości Deksyty oraz Weskajmy (pow. bartoszycki) przeszła prawdopodobnie trąba powietrzna, poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. "Uszkodzonych zostało 6 budynków, w tym 2 mieszkalne. Służby zabezpieczają uszkodzenia plandekami" - napisał. Jak dodał, nikt nie został poszkodowany.

- Trwają prace porządkowe – powiedział na antenie Polsat News st. kpt. Rafał Melnyk, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. Dodał, że na miejscu pracuje ok. 50 strażaków.

"Dziś w pasie od Podlasia po Śląsk występuje prawdopodobieństwo rozwinięcia się po południu i wieczorem burz z opadami 🌧️ do 20 mm, miejscami do 35 mm i porywami wiatru 70-80 km/h, punktowo do 90 km/h. Możliwy jest grad do 3 cm, a z mniejszym prawdopodobieństwem trąba powietrzna" - informował dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej.

