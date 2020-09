Joachim Brudziński "Gościem Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

- Co do niesterowności, czy wymykania się sytuacji spod kontroli Jarosława Kaczyńskiego to uspokajam, a tym, którym bardzo by zależało na tym, żeby sytuacja wymknęła się spod kontroli to mogę przekazać, że musicie sobie jeszcze długo, długo poczekać na to, aby rzeczywiście można było wysnuć wniosek, że Jarosław Kaczyński nie trzyma tych sterów mocno w swoich dłoniach. Dzisiaj jest niekwestionowanym liderem naszego obozu politycznego - mówił europoseł.

Odnosząc się do zapowiadanej rekonstrukcji rządu powiedział, że "trwają rozmowy". - Za parę dni, wszystko wskazuje, zostaną sfinalizowane -dodał.

pgo/ polsatnews.pl