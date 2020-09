Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pod znakiem niespokojnej aury. Już od poranka deszczowo będzie na północnym zachodzie kraju. Z biegiem godzin przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych deszcze dotrą do województw północnych i zachodnich, a późnym południem także na południe i do centrum.

Ostrzegamy, że na południu, w centrum i na północnym wschodzie, a wieczorem także na wschodzie, spodziewamy się burz, które mogą być gwałtowne. W ciągu godziny może spaść do 30 mm deszczu, miejscami z gradem do 3 cm i wiatrem w porywach do 90 km/h.

Do czasu nadejścia opadów i burz niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Najpogodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie do końca dnia nie powinno padać.

Pogoda na sobotę, 5 września

Jednodniowe ocieplenie

W dzielnicach południowych i centralnych wyraźnie się ociepli. Chłodno będzie nadal na północy. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 17 stopni na Pomorzu do 27 stopni na Śląsku i w Małopolsce.

Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i silny, w porywach może dochodzić do 45 km/h. W burzach będzie jeszcze silniejszy.

Ciśnienie spadnie

Ciśnienie przez cały dzień będzie spadać. W samo południe wyniesie od 1012 hPa na północy do 1018 hPa na południowym wschodzie.

Biomet zacznie się pogarszać wraz ze wzrostem zachmurzenia oraz nadciągającym deszczem i burzami. Meteopaci mogą odczuwać różnorodne dolegliwości, w tym ból głowy i senność.

Niedziela chłodniejsza

W niedzielę ze słabymi, przelotnymi opadami trzeba się liczyć miejscami na południu, wschodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie się przejaśniać i rozpogadzać.

Termometry pokażą od 17 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 stopni na południu i w centrum kraju.

