44 proc. Polaków zadeklarowało, że nie zaszczepi się przeciwko koronawirusowi - wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego, w którym pytano ludzi na całym świecie o ich podejście do szczepienia. Większą od Polaków niechęć do szczepionki, która ma uchronić przed COVID-19, wyrazili jedynie Rosjanie. Za to zaszczepić chcą się niemal wszyscy Chińczycy.