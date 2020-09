Strajkujący rodzice wygrali. Nie przeniosą szkoły w Sosnówce

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Sosnówce (woj. dolnośląskie) nie zostaną przeniesieni do placówki w Podgórzynie. Przeniesieniu zajęć szkolnych do innej miejscowości sprzeciwiali się rodzice dzieci z Sosnówki. W piątek przerwali trwający od 1 września strajk.

Robert Plewa, przewodniczący rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce powiedział, że w piątek odbyło się spotkanie wójta gminy Podgórzyn z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. - Wójt zadeklarował, że cofa decyzję o przeniesieniu zajęć ze szkoły w Sosnówce - powiedział Plewa. Dodał, że został podpisany też arkusz organizacyjny, co jest niezbędne do rozpoczęcia w szkole zajęć.

"Brawo rodzice"

Była minister edukacji narodowej i obecna europosłanka PiS Anna Zalewska odniosła się na Twitterze do tej decyzji.

W poniedziałek w Sosnówce rozpoczynają się lekcje. Brawo Rodzice! Brawo Dolnośląski Kurator Roman Kowalczyk! — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) September 4, 2020

Konieczność remontu

Lokalny samorząd tłumaczył zamiar przeniesienia zajęć dydaktyczny ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce od placówki w Podgórzynie koniecznością przeprowadzenia remontu budynku szkoły w Sosnówce. Chodzi o instalację hydrantów przeciwpożarowych. Według pierwotnych planów samorządu dzieci z Sosnówki miałby chodzić do szkoły w Podgórzynie co najmniej przez rok. Na to nie zgodzili się rodzice, który 1 września podjęli w szkole w Sosnówce strajk.

ZOBACZ: Strajk w szkole w Sosnówce. Rodzice okupują placówkę

W efekcie konfliktu przez trzy dni w szkole w Sosnówce nie odbywały się zajęcia. - Udało nam się dojść do porozumienia i w poniedziałek dzieci rozpoczynają zajęcia w szkole w naszej miejscowości - powiedział Plewa.

