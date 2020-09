Karambol na A2. Cztery osoby ranne

Od godz. 15 ruch w stronę stolicy odbywa się pasem lewym. Nadal zablokowane są pasy prawy i awaryjny. Obecnie trwa rozładowywanie zatoru i cały czas tworzą się korki.

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 11 na 403. kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy na wysokości Wólki Łasieckiej w pow. skierniewickim. To odcinek trasy między węzłami Skierniewice w woj. łódzkim i Wiskitki w woj. mazowieckim.

Podkom. Robert Zwoliński z Wydział Ruchu Drogowego skierniewickiej policji przekazał, że przyczyną karambolu było niedostosowanie prędkości przez kierującego samochodem ciężarowym volvo. - Mężczyzna jadąc prawym pasem ruchu w kierunku Warszawy za późno zobaczył, że jadące przed nim samochody zaczęły zwalniać i uderzył w tyłu fiata ducato, a ten uderzył w mazdę i jak domino najeżdżały na siebie kolejne pojazdy – tłumaczył.

W sumie w wypadku uczestniczyło osiem samochodów, w tym pięć ciężarowych, dwa osobowe oraz bus.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach Poważny karambol na A2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach Wypadek na A2

ZOBACZ: Karambol z udziałem radiowozu pod Kutnem. Nagranie z momentu wypadku

W wyniku odniesionych obrażeń cztery osoby trafiły do szpitali w Skierniewicach i Sochaczewie. Stan dwóch osób jest ciężki. Strażacy aby wydobyć ze zniszczonej osobówki dwie najbardziej poszkodowane osoby musieli użyć urządzeń hydraulicznych. W akcji uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach Wypadek na A2

Zablokowana autostrada A2

Na czas zablokowanej autostrady, policja kierowała ruch objazdem na węźle Skierniewice na drogę krajową nr 70, którą można wrócić na autostradę A2 na węźle Wiskitki. Funkcjonariusze cały czas apelują, by wszystkie osoby planujące podróż tym odcinkiem autostrady zachowały szczególną ostrożność.

Nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić pełny ruch w miejscu wypadku.

WIDEO - Nowe nagranie ws. mężczyzny z hulajnogą. Podał swoją wersję zdarzeń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/ PAP