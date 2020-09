Profesor udawała czarnoskórą, jest białą Żydówką. "Zbudowałam życie na brutalnym kłamstwie"

Jessica A. Krug, profesor nadzwyczajna na George Washington University, specjalizowała się w studiach afrykańskich i latynoamerykańskich, przez lata przedstawiała się jako osoba czarnoskóra. W artykule opublikowanym w czwartek w Medium.com przyznała, że kłamała twierdząc, iż jest pochodzenia latynoskiego, a w jej żyłach nie płynie krew potomków czarnoskórych niewolników.

"Uciekłam od moich życiowych doświadczeń białego żydowskiego dziecka z przedmieść Kansas City. W dorosłym życiu występowałam pod różnymi przybranymi tożsamościami, które miały czynić mnie częścią społeczności Afroamerykanów, do czego nie miałam prawa. Najpierw podawałam się za czarnoskórą pochodzącą z Północnej Afryki, później za Afroamerykankę, a na koniec za osobę z korzeniami karaibskimi z Bronksu" - napisała prof. Krug.

"Jestem pijawką kulturową"

Krug przyznała, że nie ma prawa rościć sobie praw do tych tożsamości. Przeprosiła za to, co nazwała "ciągłym przywłaszczaniem sobie tożsamości Czarnych z Karaibów". Przyznał, że "myliła się, była nieetyczna, niemoralna, anty-czarna i kolonialna".

- Nie jestem sępem kulturowym. Jestem pijawką kulturową - napisała.

Dziennikarze CNN rozmawiali z Anmol Goraya, studentką George Washington University, która brała udział w wykładach prof. Krug. Studiująca sprawy międzynarodowe kobieta chodziła przed rokiem na zajęcia z historii. W tamtym czasie Krug była jednym z jej ulubionych profesorów.

- Wyglądała jak energiczna kolorowa kobieta, nieskrępowana, przychodziła na zajęcia w szpilkach, ogromnych kolczykach, a nawet w ubraniach z nadrukami w lamparcie cętki - mówiła Goraya. Dodała, że prof. Krug był orędownikiem czarnych.

Studentka: byłam pod jej wrażeniem

- Z chwilą, gdy weszła do sali, byłam pod jej wrażeniem - przyznała Goraya. - I jestem po prostu zszokowana, że to było takie całkowite kłamstwo - dodała.

Krug powiedziała studentom na zajęciach, w których uczestniczyła Anmol Goraya, że pochodzi z Bronxu, z czego jest dumna. - Kiedyś wdała się nawet w kłótnię ze studentem, który przekonywał, że rap powstał na Brooklynie - mówiła Goraya.

W oświadczeniu opublikowanym przez prof. Krug, nie podała powodu, dla którego podjęła decyzję o przyznaniu się do oszustwa. Jednak scenarzysta Hari Ziyad, przekonywał na Twitterze, że jej przyznanie się nastąpiło "ponieważ została odkryta".

