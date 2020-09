Koniec sagi z udziałem Messiego. Legenda Barcelony podjęła decyzję

- Będę dalej grał w Barcelonie i moje nastawienie się nie zmieni, bez względu na to, jak bardzo chciałem odejść - powiedział 33-letni piłkarz. Jak dodał zdecydował się zostać w klubie, aby "nie wdawać się w spór prawny".

- Powiedziałem klubowi, prezydentowi, że chcę odejść. Mówiłem mu to cały rok. Myślałem, że mój czas w Barcelonie się skończył - wytłumaczył Messi w rozmowie z goal.com.

“I'll continue at Barcelona and my attitude won't change, no matter how much I have wanted to go.



“I told the club, the president, that I wanted to go. I've been telling him all year.



"I thought my time in Barcelona was over, sadly - I always wanted to finish my career here." pic.twitter.com/wwZUBd1wHD