Dworczyk: pracujemy nad uproszczeniem procedur osiedlania się w Polsce potomków obywateli I i II RP

- Dzisiaj prezentujemy jeden z programów realizowanych przez rząd polski, którego celem jest wsparcie Polaków poza granicami kraju, w szczególności kładziemy nacisk na Polaków na Wschodzie, mieszkających na kresach I i II Rzeczpospolitej – mówił Dworczyk podczas konferencji prasowej.



- Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, język, obyczaje. Rząd PiS zawsze przykładał szczególną rolę do wspierania naszych rodaków poza granicami kraju – dodał.

Minister J. #Dziedziczak w #KPRM: Od 2016 r. realizujemy program #BonPierwszaka. To forma podziękowania dla rodziców i polskich uczniów za granicą, które decydują się na naukę w polskich placówkach. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 4, 2020

- Wprowadziliśmy w 2007 r. ustawę o Karcie Polaka, ta ustawa została znowelizowana w roku 2016, żeby ułatwić i wzmocnić kontakt rodaków z Polską. Teraz rozpoczynamy prace nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym na terenie naszego kraju będą mogli spokojnie osiąść potomkowie mieszkańców I i II Rzeczypospolitej - mówił Dworczyk.

Wskazał, że w poprzedniej kadencji zwiększono fundusze przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz uruchomiono wiele programów. W tej kadencji, jak zaznaczył, powołano pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków poza granicami kraju. Został nim Jan Dziedziczak.

- Rodacy poza granicami to olbrzymi potencjał - podkreślił Dworczyk. Podał, że dzięki programowi Bon Pierwszaka kilka tysięcy polskich dzieci, m.in. na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie otrzymuje wsparcie.



Według rządu bon ma "aktywnie wspierać Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny" oraz "zachęcać i motywować rodziców do zapisywania dzieci do polskich szkół".



Bon ma także "podnosić atrakcyjność polskich szkół w krajach objętych projektem” oraz „aktywizować środowiska uczniowskie i promuje pozytywny wizerunek Polski".

prz/ Polsat News, PAP