Zarząd PO o planach na przyszłość

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że na posiedzeniu zarządu "będzie omawiana bieżąca sytuacja, plany dotyczące aktywności Platformy Obywatelskiej na najbliższe miesiące".

- Zaczyna się sezon polityczny, jesteśmy po wyborach prezydenckich, natomiast nie sądzę, aby jakieś konkretne decyzje zapadały na tym zarządzie, na przykład personalne - podkreślił.

Członek zarządu posłanka Izabela Leszczyna przyznała, że należy się spodziewać dyskusji m.in. o kwestiach programowych, w tym o nowej formule Instytutu Obywatelskiego, a także nowej Radzie Programowej. - Sfera programowa to jest dziedzina, którą jestem zainteresowana - przyznała.

Rozmowy o nowym szefie klubu

Borys Budka krótko po wyborze w styczniu na szefa partii zapowiadał powołanie nowego think-thanku PO, na którego czele miałaby stanąć posłanka Joanna Mucha. Rada Krajowa PO zdecydowała o powołaniu Rady Politycznej, w której skład mieli wejść byli liderzy PO oraz działacze, którzy pełnili wysokie funkcje państwowe - premierów, wicepremierów, marszałków i wicemarszałków Sejmu czy Senatu. Nie wiadomo, na ile obecne pomysły nawiązują do tamtych.

Według Grabca na posiedzeniu zarządu nie będzie mowy o obsadzie stanowiska szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, bo to powinno być przedmiotem obrad samego klubu. - To powinna być decyzja przede wszystkim Borysa Budki, on jest dzisiaj przewodniczącym klubu, wybranym przez większość parlamentarzystów. Jeśli podejmie decyzje, że rezygnuje z tej funkcji, tak jak deklarował wcześniej, to te wybory zapewne się odbędą - powiedział rzecznik PO.

"Wyjściowe" posiedzenie klubu w Warszawie planowane jest na 15 września. Według Leszczyny na posiedzeniu - choć tylko takim, na którym będą mogli być wszyscy - powinno się przeprowadzić dyskusje, jaki szef klubu jest potrzebny, jakie powinien mieć cechy i dopiero do tego dobierać kandydatów. - Wtedy być może łatwiej znalazłoby się kogoś, kto by uzyskał akceptacje większości - podkreśliła posłanka.

Dotąd wśród potencjalnych kandydatów na szefa klubu wymienia się Tomasza Siemoniaka, Izabelę Leszczynę i Joannę Kluzik-Rostkowską. Gotowość kandydowania wyraził też były przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann, niektórzy posłowie wskazują również na kandydaturę Grabca.

Nie wiadomo, czy zarząd poruszy kwestię wyboru szefa klubu senackiego KO, w miejsce Leszka Czarnobaja, który zrezygnował. Gotowość kandydowania na jego następcę deklarują senatorowie Marcin Bosacki i Bogdan Zdrojewski. - Nie staramy się ingerować w wewnętrzne sprawy parlamentarne, zwłaszcza senackie. Senat jest odrębną izbą, ma swoją specyfikę, takie kwestie są zawsze tam demokratycznie rozstrzygane - podkreślił Grabiec.

Ruch Trzaskowskiego

Rzecznik spodziewa się natomiast podczas posiedzenia zarządu rozmowy na temat ruchu Trzaskowskiego. - Takie były założenia, że będzie przygotowana informacja, jak rozwija się ta inicjatywa - zaznaczył.

- Mamy nadzieję, że trudności, które dotyczą zarządzania Warszawą nie utrudnią aktywności Rafałowi Trzaskowskiemu - dodał Grabiec. Energia, którą udało się Trzaskowskiemu uruchomić w kampanii wyborczej, podkreślił, "jest czymś bezcennym".

Według pierwotnych planów Trzaskowski miał w sobotę 5 września zdradzić szczegóły ruchu, którego robocza nazwa brzmi Nowa Solidarność. Awaria kolektora ściekowego w oczyszczalni Czajka spowodowała jednak, że przełożył to na inny termin.

Leszczyna przyznała, że jest oczekiwanie, iż Trzaskowski mimo nawału spraw pojawi się na posiedzeniu zarządu i powie coś o swoich planach, dotyczących ruchu.

