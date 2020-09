Narkotyki spadały z nieba. Nietypowa akcja

"Nadszedł czas. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie to »Zielony Dron« przesyła wam konopie prosto z nieba" - napisali aktywiści w serwisie Telegram.

W komunikacie przekazanym przez policję podano, że dron rozrzucający paczki przelatywał nad Placem Rabina w centrum Tel Awiwu. Funkcjonariuszom udało się przechwycić kilkadziesiąt niewielkich pakietów z - jak to określili - "prawdopodobnie niebezpiecznym narkotykiem".

It's raining #marijuana: A drone mysteriously dropped hundreds of bags of #cannabis over Rabin Square in #TelAviv Thursday afternoon.

Photos by @sassoniavsha1 pic.twitter.com/dxQkz0khRP — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2020

Policjanci zatrzymali dwie osoby, które sterowały dronem. Do tej pory nie poinformowano o postawieniu im zarzutów.

W Izraelu dozwolone jest stosowanie marihuany do użytku medycznego, jednak wykorzystywanie jej w innych celach podlega karze. W maju tego roku Izrael wydał zgodę na eksport znacznych ilości marihuany leczniczej za granicę. Tamtejszy rząd ma nadzieję, że decyzja przyniesie milionowe zyski.

