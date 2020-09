Krościenko Wyżne: płonął pomnikowy dąb. "To wygląda na podpalenie"

Wydobywające się z dziupli dębu płomienie zauważył w czwartek ok. godz. 6:30 pracownik Nadleśnictwa Dukla (woj. podkarpackie). Dzięki temu udało się uratować 450-letni pomnikowy dąb "Wincent". Strażacy z OSP w Krościenku Wyżnym szybko stłumili ogień. - Wygląda to na celowe podpalenie, do którego musiało dojść w nocy - powiedział nadleśniczy Zbigniew Żywiec.