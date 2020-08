Most Pilchowicki na Dolnym Śląsku, który miał być wysadzony na potrzeby filmu "Mission Impossible 7" nie zostanie zniszczony. Ma jednak nowa funkcję. Szkolą się na nim przyszli żołnierze z Kursu Działań Specjalnych. Tu jednak scenariusz napisali nie filmowcy, lecz instruktorzy z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia. W rolach głównych występują kandydaci na przyszłych oficerów.

- Jeden boi się zjechać, drugi boi się wody, trzeci ma strach przed hukiem - mówi Bogusław Nowakowski, instruktor, weteran misji wojskowych w Afganistanie i Czadzie.

Zabytkowy most kolejowy zastąpił ...helikopter

Jednak każdy z uczestników szkolenia robi wszystko, by przełamać własne słabości i jak najlepiej wykorzystać trzydniowy kurs w tych niezwykłych plenerach.

- Teren jest idealny, wojsko i inne służby powinny wykorzystywać ten obszar, bo możemy tutaj połączyć element wysokościowo-wodny. Niepotrzebny nam jest śmigłowiec. Zjeżdżając z mostu, możemy zejść na pokład łodzi. Można desantować ludzi na akwenie wodnym, następnie mogą oni przejść w rejon działania z wykorzystaniem elementów wspinaczki wysokogórskiej, bo otaczają nas piękne skały. Teren jest zróżnicowany, możemy wyjść w góry, możemy nurkować... - mówi Przemysław Kizyma oficer wojsk specjalnych, instruktor w Akademii Wojsk Lądowych.

Podchorążowie w trakcie kursu działań specjalnych mają do wykonania m.in. zjazd na linach z konstrukcji, której przęsło znajduje się 40 metrów nad dnem sztucznie utworzonego akwenu.

Mimo, że most nie zostanie wysadzony przez filmowców z USA, którzy mieli kręcić tutaj sceny do filmu z Tomem Cruisem, to ekipy przygotowujące produkcje filmowe nie omijają zabytku. Od dwóch dni w pobliżu mostu zdjęcia do swojego filmu "Republika dzieci" kręci Jan Jakub Kolski. Wkrótce będzie nagrywał na samym moście. Jeśli będą wybuchy - to wygenerowane komputerowo.

Doskonała reklama regionu Dolnego Śląska

- W tej chwili mamy kręcony film "Republika dzieci" Jana Jakuba Kolskiego, ale też miałem telefon od producentów z Korei Południowej - mówi

Artur Zych burmistrz pobliskiego Wlenia.

Most nagrywają także ...turyści. Afera związana z planami wysadzenia kolejowej konstrukcji, która liczy sobie 11 lat, przyciągnęła ludzi z całej Polski. Coraz liczniej przyjeżdżają do gminy, którą zamieszkuje 4300 osób i miasteczka, które ma 130 mieszkańców. Zwiększony ruch to szansa na rozwój ekonomiczny i gospodarczy.

- Dzisiaj zainteresowanie gminą bardzo wzrosło - mówi burmistrz.

- Jeśli nawet sam most nie jest wybitnym zabytkiem, to jego ulokowanie, historia i nietypowy kształt są warte tego, żeby grać nim, żeby pomagał w reklamie tej doliny. Zniszczenie tego mostu byłoby nie tylko barbarzyństwem, ale błędem taktycznym jeśli chodzi o rozwój turystyki w tym regionie - mówi Polsat News Marcin Nowak, geograf, twórca strony gdziewyjechac.pl.

