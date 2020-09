"Margot": jestem chrześcijanką, ten Chrystus należy do mnie

- Jestem chrześcijanką, ten Chrystus należy do mnie, Nowy Testament jest dla mnie ważną księgą. To oburzenie nie dotyczy uczuć religijnych tylko zinternalizowanej nienawiści do osób LGBT - mówi "Margot" z kolektywu LGBT "Stop Bzdurom" w rozmowie z Radiem ZET, odpowiadając na pytanie o zawieszenie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie.