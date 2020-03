Prezydent: będzie system wynagrodzeń dla tych, którzy nie mogą świadczyć pracy

Rada Gabinetowa była poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował na Facebooku o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że wypracowany pakiet dla przedsiębiorców i pracowników zawiera "różnego rodzaju ulgi, zwolnienia i przesunięcia spłat". - Czyli można powiedzieć: takie swoiste właśnie wakacje chociażby, jeżeli chodzi o ZUS, o odroczenie płatności ZUS-u. Możliwość rozłożenia tego ZUS-u na raty. - poinformował Duda.

"Ręka wyciągnięta i do pracowników, i do przedsiębiorców"

Jak dodał, w pakiecie będzie wprowadzony system wynagrodzeń dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy. - To jest ręka wyciągnięta i do pracowników, i do przedsiębiorców, bo jest wielu ludzi, którzy są cennymi pracownikami, niezwykle doświadczonymi, zaufanymi dla przedsiębiorców. I liczymy się z tym, że wielu przedsiębiorców stanie w dramatycznej sytuacji, że bez pomocy będą musieli takich ludzi zwolnić - podkreślił Andrzej Duda.

- Więc po to, aby była ta możliwość utrzymania wspólnym wysiłkiem tych miejsc pracy, wysiłkiem z jednej strony państwa polskiego, ale z drugiej strony także i samego pracownika i przedsiębiorcy, utrzymania tych miejsc pracy, ale także i zapewnienia możliwości przetrwania i pracownikom i przedsiębiorcom, będzie wprowadzone specjalne rozwiązanie, z którego mamy nadzieję, że wszyscy ci którzy znajdą się w trudnej sytuacji, będą mogli skorzystać - mówił prezydent.

Po konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że projekty poszczególnych ustaw mają być gotowe do końca tygodnia.

