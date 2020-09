Jak poinformował we wtorek prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, do sądu został wysłany akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu Ewaldowi G., któremu zarzucono zgwałcenie własnej wnuczki. W chwili popełnienia przestępstwa, pokrzywdzona miała mniej niż 15 lat.

ZOBACZ: Zbiorowy gwałt na 16-latce. Ok. 30 mężczyzn czekało na swoją kolej przed hotelowym pokojem

- Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło w jednej z miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w okresie od grudnia 2018 do grudnia 2019 roku. Według ustaleń śledczych, oskarżony zgwałcił swoją małoletnią wnuczkę. Czyn ten nagrał przy pomocy telefonu komórkowego. Decyzją sądu, przebywa w areszcie tymczasowym. Za zbrodnię, o którą jest oskarżony, mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności - powiedział prokurator Bar.