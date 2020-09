Na Placu Zwycięstwa OMON rozpędził studentów politechniki i uniwersytetu. Nasza Niwa informuje o innej kolumnie, w której idą do centrum miasta studenci BDU (Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego) i uniwersytetu ekonomicznego.

Niektóre uczelnie są otoczone przez funkcjonariuszy OMON, którzy próbują zapobiec demonstracjom.

Zbierali podpisy pod petycją

Studenci zbierali podpisy pod petycją z postulatem przeprowadzenia uczciwych wyborów oraz uwolnienia więźniów politycznych i innych zatrzymanych. Petycja ma być dostarczona do ministerstwa edukacji. Dokument podpisało już ponad 2 tys. studentów i pracowników uniwersytetu w Grodnie - pisze Nasza Niwa.

ZOBACZ: Cichanouska: na Białorusi nikt nie wybaczy Łukaszence tego, co zrobił

Według niezależnych mediów przy Placu Zwycięstwa w Mińsku bus bez numerów rejestracyjnych, którym jechali funkcjonariusze milicji w cywilu, wjechał w osobowe audi.

It is very sad to see how the authorities treat Belarus students. Today this bright youth peacefully protested for justice. Even some teachers joined the protest. The police arrested them as criminals. Reportedly, police used violence and beat protesters. Photos @svaboda pic.twitter.com/auWkqhFaVg