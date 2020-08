Ulewne deszcze i lokalne podtopienia. Prognoza na poniedziałek

Po burzowej niedzieli początek tygodnia przyniesie nam sporo opadów, porywisty wiatr i niskie temperatury, miejscami nie przekraczające 15 stopni. W niektórych regionach padać będzie tak obficie, że może dojść do podtopień.

W poniedziałek na zachodzie i północy kraju będzie się chmurzyć i padać. Deszcze będą miały charakter ciągły, a chwilami umiarkowane natężenie. Może spaść nawet powyżej 30 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, co oznacza ryzyko lokalnych podtopień dróg i zabudowań.

Na pozostałym obszarze kraju, mimo, że padać nie powinno, aurę również zdominują szare chmury, z powodu których będziemy mogli liczyć co najwyżej na większe przejaśnienia. Jedynie na południowym wschodzie pojawią się też rozpogodzenia.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu do godzin popołudniowych dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W prognozowanym okresie może spaść do 30 do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Prognoza pogody na poniedziałek

Chłodno i wietrznie

Temperatura oscylować będzie w najcieplejszym momencie dnia w okolicach 20 stopni. Chłodniej będzie na północy, zaledwie 15-17 stopni, a cieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 22-23 stopni.

Wiatr ponownie skręci i zacznie wiać z zachodu, chwilami porywiście, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną. Jego porywy we wschodnich dzielnicach mogą dochodzić do 60 km/h.

Duży wzrost ciśnienia

Ciśnienie w samo południe wyniesie od 1005 hPa na północnym wschodzie do 1014 hPa na południu i południowym zachodzie. Między porankiem a wieczorem gwałtownie wzrośnie o 15 hPa.

Biomet z powodu opadów, silnego wiatru i zmian ciśnienia pozostanie niekorzystny, co osoby wrażliwe mogą odczuwać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia.

Wtorek chłodny i deszczowy

Pierwszy dzień września i zarazem nowego roku szkolnego zapowiada się pod znakiem jesiennej aury. Parasole przydadzą się na przeważającym obszarze kraju, jedynie poza regionami północnymi.

Będzie pochmurno, deszczowo i wietrznie. Temperatura sięgnie od 14-16 stopni w większości miejscowości do najwyżej 18-20 stopni na północnym zachodzie. Uprzedzamy, że z powodu wiatru i opadów odczuwalnie będzie zimniej niż wskażą to termometry. Warto się cieplej ubrać.