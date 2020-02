Im kierowcy więcej trąbią, tym dłużej czekają na "zielone". Indie walczą ze zgiełkiem na ulicach

Zgodnie ze starym indyjskim powiedzeniem, aby dobrze prowadzić trzeba mieć cztery rzeczy: odpowiedni samochód, bystry wzrok, szczęście i… dobry klakson. Ten ostatni stał się na ulicach Bombaju szczególnie uciążliwy.

Stał się wręcz narzędziem przetrwania na zatłoczonych drogach.

Im więcej trąbią, tym dłużej czekają na zmianę świateł

Kiedy kierowcy używają go w korkach przed skrzyżowaniami, robi się naprawdę głośno.

Policja postanowiła walczyć z tym zjawiskiem. Opracowano system, na razie będący w fazie testów, który mierzy poziom hałasu jaki generują trąbiący kierowcy. Jeśli przekroczy 85 decybeli, czas oczekiwania na zielone światło wydłuża się.

Kierowcy od razu zauważają "karę", bo sekundnik odmierzający czas do "zielonego" rozpoczyna odliczanie na nowo.

System zamontowano na jednym z ruchliwych skrzyżowań, a reakcje kierowców nagrały kamery. Jak spodziewali się funkcjonariusze, trąbili bez opamiętania. Filmik wrzucony przez policjantów w media społecznościowe stał się viralem.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH