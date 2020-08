Koronawirus w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u osoby posługującej w bazylice Bożego Miłosierdzia, wierni, którzy 24 i 25 sierpnia uczestniczyli we Mszy św. o godz. 12 proszeni są o kontakt z sanepidem, jeśli zauważą u siebie niepokojące objawy. Bazylika jest na bieżąco dezynfekowana i posługują w niej księża, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z zakażonym.

"W związku z wykryciem u osoby posługującej w naszej Bazylice zakażenia koronawirusem wierni, którzy uczestniczyli 24 i 25 sierpnia we Mszy świętej o godz. 12:00 i zauważą u siebie niepokojące objawy proszeni są o skorzystanie z teleporady i skontaktowanie się z właściwą co do miejsca zamieszkania stacją sanitarno-epidemiologiczną" – podano w niedzielę w ogłoszeniach duszpasterskich.

Gospodarze sanktuarium zapewniają, że bazylika jest na bieżąco dezynfekowana i posługują w niej kapłani, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną.

"Jednocześnie w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Krakowie bardzo prosimy wszystkich uczestników Mszy świętych i nabożeństw o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących norm sanitarnych: zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni przy wejściu i zachowanie odpowiedniego dystansu. Podchodząc do konfesjonału należy najpierw dokonać dezynfekcji" – proszą duszpasterze z sanktuarium.

Do odwołania nieczynne są Poradnia Miłosierdzia oraz Dom Duszpasterski wraz ze znajdującą się tam restauracją.

pgo/ KAI