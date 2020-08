Frasyniuk: panie i panowie z PiS, dlaczego plujecie na historię?

Podczas uroczystości z okazji 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych Frasyniuk zwrócił się do polityków PiS.

Jak mówił, "rozliczy was z tego młodsze pokolenie".

- Ja nie uważam, że starsi mają prawo odejść, przeciwnie powiedziałbym Lechu, im baran starszy, tym róg twardszy. My wszyscy obywatele młodzi i starzy powinniśmy stanąć w obronie demokracji, w obronie wartości, w obronie równości obywateli. My wszyscy powinniśmy przekonywać polityków, że doświadczenie Solidarności, to umiejętność słuchania, to umiejętność prowadzenia rozmowy, walczyliśmy o to, żeby każdy z nas miał prawo do swoich własnych poglądów i to się stało. I to jest nasz sukces - mówił Frasyniuk, odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia Lecha Wałęsy.

Według niego, problem polega na tym, że "ten pan nienawistny, który nie lubi ludzi - Jarosław Kaczyński ma nawyk rozmowy tylko ze sobą, ma nawyk wspierania tylko swoich i to trzeba zmienić".

- I apeluję do wszystkich obywateli, wyborców PiS (...) pamiętajcie o tych uniwersalnych zasadach, nie bądźcie obojętni, nie bójcie się, niech wam ta tęczowa flaga nie przeszkadza - dodał Frasyniuk.

