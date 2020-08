Fałszywi "policjanci" zatrzymani podczas kontroli drogowej. Jechali "radiowozem"

Policjanci z Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) zatrzymali do kontroli samochód do złudzenia przypominający radiowóz. W środku siedziała para ubrana w policyjne mundury. Szybko okazało się jednak, że nie są to prawdziwi policjanci. Komenda powiatowa zaapelowała do osób, które mogły paść ofiarą przebierańców. Za przekazanie pieniędzy przebierańcom nie grozi kara - przypominają funkcjonariusze.