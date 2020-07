Pościg zakończony wypadkiem. Kierowcę wyrzuciło z motocykla

W środę rano policjanci z Legnicy próbowali zatrzymać do kontroli drogowej motocykl. Kierowca jednośladu na widok policjantów gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna, uciekając ulicami miasta, w pewnym momencie uderzył w tył samochodu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić kobietę z psem.

Uderzenie było na tyle silne, że motocyklista spadł z pojazdu i przeleciał kilkanaście metrów po jezdni. Zdarzenie nagrał jeden z kierowców.

Pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili policjanci, którzy prowadzili pościg. Na miejsce wezwano również pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Uciekinierowi nic poważnego się nie stało. Po opatrzeniu przez lekarzy został aresztowany i trafił do policyjnego aresztu.

35-latek był trzeźwy. Jak się okazało uciekał, ponieważ miał dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, niestosowanie się do dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowcy motocykla grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

dk/luq/ polsatnews.pl, e-legnickie.pl