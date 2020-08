15-latek ugodził kolegę nożem. Przez wpisy w internecie

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie gminy Cyców w woj. lubelskim.

Podczas spotkania dwóch 15-latka doszło między nimi do kłótni. Powodem miało być zamieszczanie obraźliwych wpisów na portalach społecznościowych. Jeden z chłopców wyciągnął nóż i ugodził kolegę.

ZOBACZ: Pożar Puszczy Bieniszewskiej. Podpalił ją 15-latek

Raniony chłopak zadzwonił do siostry, która wraz z matką zawiozła go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

15-letni sprawca został zatrzymany. Materiały w sprawie zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego ds. Nieletnich, który zadecyduje o jego dalszym losie.

prz/ polsatnews.pl