Premier: w dostępności do kolei nie powinno być pierwszej i drugiej klasy

Kolej Plus to jest projekt cywilizacyjny, projekt rozwojowy; w dostępności do kolei, między wielkimi miastami a mniejszymi miejscowościami, nie powinno być pierwszej i drugiej klasy - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki przed dworcem PKP w Tarnowskich Górach (Śląskie).

Premier poinformował, że do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus zgłoszono blisko 100 wniosków. Najwięcej – 19 – nadesłano ze Śląska.

Odbudowa linii kolejowej nr 182

- Z ogromną radością chcę uczestniczyć w tej uroczystości, kiedy właściwie inaugurujemy, inicjujemy odbudowę linii kolejowej nr 182 (Tarnowskie Góry - Zawiercie, która umożliwi dojazd do lotniska w Pyrzowicach pociągiem) – powiedział premier w Tarnowskich Górach.

- Ten dworzec (...) został odnowiony z naszego programu, programu Odnowy Dworców Kolejowych. I właśnie tak wyobrażam sobie Kolej Plus i nasze programy rozwojowe. Wprawdzie w pociągach jest pierwsza i druga klasa, ale w połączeniach kolejowych, w dostępności do kolei między wielkimi miastami a mniejszymi miejscowościami, nie powinno być pierwszej i drugiej klasy. Powinna być równomiernie rozłożona sieć kolejowa, sieć modernizowana - dodał.

"Projekt cywilizacyjny"

Premier Morawiecki wyraził też przekonanie, że program Kolej Plus "to projekt cywilizacyjny, projekt rozwojowy", pobudzający rozwój wielu regionów i miast. Zwrócił uwagę, że program ten budzi duże zainteresowanie samorządów, ale inwestycje są realizowane z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Podkreślił, że dzięki temu przedsięwzięciu wiele miejscowości odzyska lub uzyska dostęp do połączeń kolejowych. "A ekologiczna kolej to czystsze powietrze, zdrowsi obywatele, bezpieczniejsza jazda i większy komfort życia dla wszystkich Polaków" – zaznaczył szef rządu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówiąc o inwestycjach drogowych i kolejowych ostatnich lat podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa. "Dzięki decyzjom rządu - kierowanego przez pana Mateusza Morawieckiego - Śląsk, Zagłębie, Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska, otrzymują nowe szanse rozwojowe" - powiedział.

Premier Morawiecki rozmawiał też w Tarnowskich Górach ze związkowcami "Solidarności", którzy prosili go o interwencję w sprawie trudnej sytuacji jednej z firm okołogórniczych i pracowników elektrowni.

Kolej Plus

Dzięki realizowanemu pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury Programowi Kolej Plus, wartemu 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje mają być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Realizację Programu Kolej Plus zaplanowano do 2028 r.

"Zawsze gotowi, zawsze blisko"

W sobotę Mateusz Morawiecki spotkał się również w Katowicach z żołnierzami 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg". - Przekonaliśmy się, że czasy pokoju, to nie zawsze są czasy spokoju - mówił premier akcentując zdolność do elastycznego reagowania na potrzeby społeczeństwa. W tym kontekście wskazywał, że żołnierze oddawali krew, która jest przerabiana na osocze, udzielali wsparcia dla osób w DPS-ach, czy dla samotnie mieszkających starszych osób. - Bardzo za to wszystkim dziękuje, tu na Śląsku i stąd ze Śląska niech popłyną te słowa podziękowania na całą Polskę - podkreślił Morawiecki. - Służby mundurowe i służby medyczne zdały znakomicie ten egzamin, egzamin z solidarności - podkreślił. ZOBACZ: Terytorialsi pomogą w organizacji kolonii. "Zależy nam na bezpieczeństwie dzieci" Przypomniał w tym kontekście, że obecnie świętujemy 40-lecie Solidarności. - Jesteśmy w czasie świętowania 40-lecia Solidarności. Powiedzieć, że Solidarność to związek zawodowy lub ruch społeczny to zdecydowanie za mało powiedzieć. Solidarność to nasz wielki wkład w rozwój świata, pokojowy rozwój świata, to wielka myśl, wielka idea, która wypłynęła z Polski i właśnie wy, w dobie epidemii pięknie o tej idei potrafiliście zaświadczyć - podkreślił. Szef rządu dziękując WOT przypomniał ich hasło: "Zawsze gotowi, zawsze blisko". Dodał, że było ono pięknie zrealizowane w praktyce. Piąty rodzaj sił zbrojnych Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Powstały na początku 2017 roku. Wojska OT opierają swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, żołnierze mogą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy blisko ponad 1200 terytorialsów, a w całej Polsce - około 25 tysięcy. W lutym 2019 r. patronem brygady został podpułkownik Tadeusz Puszczyński ps. Konrad Wawelberg, który był m.in. uczestnikiem III powstania śląskiego. Jego grupa specjalizowała się w działaniach nieregularnych, wspomagających oddziały wojskowe. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest to m.in. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zwalczanie ich skutków oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić ma siłę wiodącą.

