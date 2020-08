Gawkowski: Trzaskowski odpowiedzialny za to, że fekalia kolejny raz płyną do Wisły

"Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za to, że kolejny raz w ciągu roku wpuszczane są fekalia do Wisły" - mówił w "Debacie Tygodnia" wiceprzewodniczący Lewicy Krzysztof Gawkowski. "Czajka stała się symbolem PO" - stwierdził Jan Mosiński z PiS. - Za błędy budowlane odpowiada projektant lub firma budowlana - oponował Konrad Frysztak z KO. W sobotę awarii uległ kolektor ściekowy w Warszawie.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Trzaskowski odpowiada za wszystko, co się dzieje w Warszawie, w tym za to, że po raz kolejny w ciągu roku do Wisły są spuszczane fekalia.

- Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w Warszawie i za to, że kolejny raz w ciągu roku do Wisły są wpuszczane fekalia i będą długo płynąć, nie bójmy się o tym mówić - powiedział Gawkowski w "Debacie Tygodnia". - Mamy sytuację bardzo zero-jedynkową. Mieliśmy awarię, słyszeliśmy zapowiedzi, audyty, doprowadzenie do naprawy i okazuje się, że dzisiaj prezydent (Warszawy - red.) przed chwilą sam to powiedział - był wczoraj zakończony audyt. To jak ktoś te rury sprawdzał, to już za to bym kogoś ukarał - mówił Gawkowski w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

- Winię władze Warszawy również poprzedniej kadencji, bo to nie jest inwestycja zrealizowana tu i teraz. Trzaskowski przecież nie chodzi i nie podpiłowuje tych rur. Jest odpowiedzialny za to, że nie do końca był nadzór sprawowany, bo była w krótkim terminie naprawa. Rok temu nie był winny, ale teraz jest - stwierdził Gawkowski. Jego zdaniem nie należy mówić, że "nic się nie stało".

- "Czajka" stała się symbolem PO - kolejna wielka awaria - ciekawe jak wydano te 40 mln zł na kolektory przesyłowe. To wymaga wyjaśnienia i minister (gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek - red.) Gróbarczyk poinformował o tym organy ścigania - powiedział Jan Mosiński z PiS.

- Jeśli mamy do czynienia z zaprojektowanym odcinkiem kanalizacji i zawiera on błędy budowlane, to odpowiada za to albo projektant, albo firma budowlana, a nie prezydent - oponował Konrad Frysztak z Platformy Obywatelskiej (Koalicja Obywatelska).

- Nikt nie mówi, że Trzaskowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ale problem polega na tym, że jeżeli miałby ponosić odpowiedzialność za wszystko, to równie dobrze każdy minister powinien co tydzień składać dymisję: minister infrastruktury po jakimś wypadku, minister zdrowia po operacji. Proszę tylko o to, abyśmy się trzymali zdrowych proporcji w tych naszych dyskusjach - powiedział Jacek Wilk z Konfederacji.

