Koledzy nękali go, bo recenzował książki. 13-latkowi pomogli pisarze i internauci

Siostra chłopca zaprotestowała, gdy dowiedziała się, jak potraktowali pasję jej brata jego koledzy i koleżanki. Jej reakcja zwróciła uwage internautów.

"Smutny dziwak" obrzucony wyzwiskami

"Nie mogę uwierzyć, jak okropne mogą być dzieci. Mój mały brat stworzył konto na Instagramie, na którym recenzuje książki. Zauważyły to dzieci z jego nowej szkoły i stworzyły chat grupowy, na którym nazywali go m.in. smutnym dziwakiem. Po napisaniu wszystkich wyzwisk dodano go do rozmowy" - napisała starsza siostra chłopca na Twitterze w sobotę zamieszczając zdjęcie konta 13-latka.

Wpis Ellis Landreth został polubiony blisko 200 tys. razy. W momencie publikacji jej wiadomości, konto jej brata obserwowało 39 osób. Jednak teraz Callumowi przybyło już ponad 230 tys. fanów.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com/wuuj2XlO34