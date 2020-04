Zabójstwo 16-letniej Kornelii. Dwie osoby z zatrzymane

Prokurator poinformowała, że 25-letni Patryk B. usłyszał zarzut zabójstwa, a nieletnia Martyna S. została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Jak zginęła Kornelia?

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali dwoje sprawców zabójstwa 16-letniej Kornelii K., której zwłoki znaleziono 26 kwietnia 2020 r. w lesie w okolicach Konstancina.

ZOBACZ: Jednego ranił nożem, drugiego zabił. Porachunki byłych więźniów

Według ustaleń śledczych, do zabójstwa doszło 11 lutego 2020 r. w lesie przy rezerwacie Łęgi Oborskie w gminie Konstancin–Jeziorna. - Pokrzywdzona zmarła na skutek strzałów z broni pneumatycznej i przyduszenia - podała prokurator.

- Zatrzymany 25-letni Patryk B. w dniu 29 kwietnia 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut zabójstwa Kornelii K. wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią Martyną S. - wskazała, dodając, że Patryk B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Areszt i ośrodek dla nieletnich

Podkreśliła, że na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Patryka B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

- W stosunku do Martyny S. sąd (Wydział Rodzinny i Nieletnich) zastosował środek w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Sąd przekazał sprawę nieletniej na wniosek prokuratora do dalszego prowadzenia prokuraturze. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że istnieją podstawy pociągnięcia nieletniej do odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie karnym - dodała.