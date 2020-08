Prezydent Mali uwolniony

- Został uwolniony dziś rano i wrócił do swojego domu - powiedział rzecznik junty Djibrilla Maiga, nie podając dalszych szczegółów.

Zamach stanu w Mali

Keita 18 sierpnia został pojmany przez zbuntowanych żołnierzy i przewieziony przez puczystów do obozu wojskowego Kati na przedmieściach stolicy.

Członkowie junty wojskowej w niedzielę zgodzili się na powrót prezydenta do domu.

Keita pełnił swą funkcję w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.

WIDEO - Turysta pozował do zdjęcia. Zniszczył 200-letnią rzeźbę [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/PAP