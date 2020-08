Michał Dworczyk w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

W kancelarii premiera w środę odbyło się spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich klubów i kół.

"Potrafimy budować konsensus"

Premier wyraził po spotkaniu nadzieję, że narodowi Białoruskiemu uda się w krótkim czasie osiągnąć "odpowiedni kompromis". Jak ocenił, "w najlepiej pojętym interesie państwa polskiego" leży "suwerenna Białoruś, która może decydować o swoim losie".

- Polska i rząd polski, razem z opozycją, ma obowiązek dbać o polskie interesy, a dbanie o polskie interesy to jest dbanie właśnie o to między innymi, żeby za naszą wschodnią granicą było suwerenne państwo - oświadczył szef rządu. Dodał, że w polskim interesie jest również zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne.

Morawiecki wyraził zadowolenie, że podczas spotkania rządzącym i opozycji udało się osiągnąć konsensus w sprawie Białorusi.

Wnioski po rozmowie

- W jednej sprawie się zgadzamy, nie będzie bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Białorusi - powiedział po spotkaniu Robert Biedroń. Dodał, że w interesie Polski jest by na Białorusi była stabilizacja.

- To był nas postulat jeszcze przed wyborami białoruskimi - powiedział poseł KO Robert Tyszkiewicz po spotkaniu. "Spotkanie polegało na tym, że premier przedstawił działania jakie mają miejsce, my dopytywaliśmy".

Wyjaśnił, że "sytuacja na Białorusi jest szansą dla Polski by być ekspertem w polityce wschodniej, apelowaliśmy o to do premiera". Poseł mówił też, że ważna jest szybka pomoc humanitarna oraz ułatwienia na granicach dla obywateli Białorusi.

Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki po rozmowie mówił: wydaje mi się, że najważniejszym efektem tego spotkania było to, że wszyscy generalnie zgadzają się z tym, że spotkania takie powinny odbywać się i że powinniśmy jako różne formacje, ugrupowania polskie, mówić mniej więcej jednym głosem w sprawie Białorusi" - powiedział Terlecki dziennikarzom po spotkaniu.

Dodał, że konkluzja premiera "była taka, że najważniejsza dla nas jest suwerenność Białorusi i to, aby uniknąć ofiar, nieszczęść, które by tam mogły się wydarzyć w rezultacie konfrontacji władzy ze społeczeństwem".

