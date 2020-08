Unijny komisarz rezygnuje ze stanowiska. Złamał restrykcje

Przed tygodniem Hogan wziął udział w kolacji towarzystwa golfowego, na której obecnych było ponad 90 osób, choć dzień wcześniej irlandzki rząd zmniejszył maksymalną liczbę osób mogących się gromadzić w zamkniętych pomieszczeniach do sześciu.

Brussels-style graffiti is when you demand a resignation of a Commissioner. pic.twitter.com/iCz2p1l8ia