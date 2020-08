Demonstracja siły szwedzkiej armii. "To ważny sygnał skierowany do Rosji"

Jak przekazał we wtorek Szwedzkiemu Radiu szef sztabu szwedzkiej armii Micael Byden, zwołane w trybie natychmiastowym ćwiczenia już trwają. - Mają one na celu wzmocnienie jednostek, które stacjonują na Gotlandii oraz prezentację naszych możliwości obronnych z morza, lądu oraz powietrza - powiedział.

#Sweden bringing more military hardware to #Gotland. Wide social media and TV circulation of images means the message needs to be delivered, at home and most importantly abroad. https://t.co/0byfeUxodL