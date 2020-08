The Rolling Stones staną za ladą

Zespół The Rolling Stones będzie miał własny sklep. W ofercie znajdą się albumy grupy, ale także gadżety. Zarabianie na wydawnictwach muzycznych to pomysł wielu zespołów na poprawianie sytuacji finansowej w dobie pandemii. O dodatkowe źródła dochodów dbają także: Metallica, Linkin Park i Scorpions.

Sklep The Rolling Stones przy Carnaby Street w centrum Londynu zostanie otwarty 9 września 2020 roku. Będzie nosił nazwę No. 9.

Pamiątka z Londynu

Zespół wyjaśnia idee nowego biznesu w specjalnym komunikacie: "Soho zawsze ucieleśniał ducha rock’n’rolla, więc Carnaby Street jest doskonałym miejscem dla naszego sklepu. Jesteśmy przekonani, że ten ekscytujący projekt stworzony przez naszych przyjaciół z Bravado okaże się niezapomnianym przeżyciem dla każdego, kto odwiedzi Londyn".

To nie wszystko. The Rolling Stones wyda też kilka dni wcześniej, 4 września, wersję deluxe płyty "Goats Head Soup" z 1973 roku. W skład zestawu wchodzą płyty z niepublikowanymi wcześniej piosenkami, wersje demo klasyków, nagrania koncertowe i inne bonusy. Płyta ukaże się w różnych wersjach w tym: 2CD, 4CD, na winylu, kasecie magnetofonowej i w formie cyfrowej. Do tego na rynku pojawi się też specjalna koszulka.

Wszystko na sprzedaż

Artyści w dobie pandemii i kryzysu doszli chyba do wniosku, że skoro nie mogą dawać dużych koncertów, to muszą zarabiać - jak dekady temu - na wydawnictwach muzycznych.

I tak, już 29 sierpnia premierę ma "S&M 2" Metalliki, czyli płyta gigantów metalu nagrana przy współpracy z orkiestrą symfoniczną. Zespół oferuje nie tylko zwykłe CD, ale też wersje alternatywne: z DVD, winylami i… partyturą z zapisem nut symfonicznych. Oczywiście ceny są adekwatne do zawartości tych zestawów.

Przypominają o sobie także muzycy Linkin Park. Na początku tego stulecia kreatywnie połączyli cięższego rocka z rapem, a wkrótce wydadzą reedycję debiutanckiej płyty "Hybrid Theory". Oprócz wersji CD, na rynku pojawi się "Super Deluxe Box", w którym znajdziemy krążki DVD z dotąd niepublikowanym materiałem video z koncertów w Las Vegas, San Diego, San Francisco oraz festiwalu Rock AM Ring 2001 w Niemczech. Cena będzie wysoka - przeliczając na naszą walutę, ponad tysiąc złotych.

Rzecz dla zamożniejszych fanów wyda też Scorpions. 3 października na rynku ukaże się limitowany box set "Wind of Change: The Iconic Song". Zawiera różne wersje tytułowego, klasycznego utworu grupy i masę innych ciekawostek m.in. album ze zdjęciami, zapis nutowy piosenki czy… ręcznie zdobiony unikalny kawałek Muru Berlińskiego.

