Czołowe zderzenie aut dwóch rodzin. Dzieci wśród 7 osób poszkodowanych

7 osób zostało rannych w wyniku wypadku, do jakiego doszło w sobotę po południu w miejscowości Henrykowo w Wielkopolsce. Wśród nich są dzieci. Bus, którym podróżowała trzyosobowa rodzina zderzył się z autem osobowym innej, czteroosobowej rodziny.

Jak poinformowała oficer prasowa KMP w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka, do wypadku doszło ok. godz. 15.40 na drodze wojewódzkiej 323 między Lesznem a miejscowością Góra.

- Trzyosobowa rodzina podróżująca busem jadąc od strony Leszna w kierunku Góry, prawdopodobnie po wyjściu z łuku drogi z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem osobowym - mówiła.

Jeszcze w sobotni wieczór na profilu OSP KSRG Święciechowa pojawiła się informacja o 8 poszkodowanych. Później przekazano, że w wyniku wypadku obrażenia odniosło 7 osób.

Autem osobowym podróżowała czteroosobowa rodzina z woj. kujawsko-pomorskiego; rodzice oraz dwoje dzieci. Żymełka wskazała, że poszkodowane zostały wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu; ranni trafili do szpitali.

Na miejscu wypadku lądowały trzy śmigłowce LPR.

W wypadku ucierpiało 7 osób

- Pasażerka busa i jej 17-letni syn zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcem, zaś kierowcę busa przewieziono do szpitala karetką. Podróżującą samochodem osobowym kobietę wraz z dwójką dzieci także zabrano do szpitala, zaś kierowcę osobówki – przetransportował LPR” – wskazała. Żymełka zaznaczyła, że kierowcy byli trzeźwi. Okoliczności wypadku będą szczegółowo wyjaśniane.

