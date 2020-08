Twierdzi, że zabił bin Ladena. Dostał zakaz lotów

Linie lotnicze podały w oświadczeniu, że każdy klient przed podróżą musi zapoznać się z zasadami, które obejmują także noszenie maseczki w czasie lotu. "Niezastosowanie się do naszego obowiązku noszenia maseczki może skutkować utratą możliwości latania liniami Delta w przyszłości" - dodały.

Na pokładzie bez maseczki

Wszystkie największe linie lotnicze w USA wymagają od pasażerów noszenia osłon twarzy w związku z pandemią koronawirusa. O'Neill opublikował w środę na Twitterze selfie, na którym widać go bez maseczki podczas lotu Delta Connection z Minneapolis do Newark.

ZOBACZ: Klient i sprzedawca bez maseczki w sklepie. Co zrobił wiceminister?

Inny mężczyzna widoczny na zdjęciu, który miał na głowie czapeczkę marines, miał zasłoniętą twarz. O'Neill w podpisie zasugerował, że tylko osoby określone przez niego wulgarnym słowem noszą maseczki. Tweet został później usunięty.

I just got banned from @Delta for posting a picture. Wow.

- Miałem maskę na kolanach. Wszyscy zwariowali... - napisał na Twitterze, komentując artykuł opublikowany przez serwis internetowy dziennika "The Washington Times". Wyjaśnił też, że zawsze nosi maseczkę, a zdjęcie miało być żartem z żołnierza widocznego na drugim planie.

I had my mask in my lap. Everyone has gone crazy.. https://t.co/tWyqm59o6j via @washtimes