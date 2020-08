Śmierć 3,5-letniego Kacperka. Chłopiec i ojciec byli pod wpływem narkotyków

Sprawą zaginięcia chłopca, który przebywał z ojcem na działkach żyła w kwietniu nie tylko lokalna społeczność, ale cała Polska. Ponad tydzień trwały poszukiwania 3,5-latka, którego ciało odnaleziono w rzece.

Prokuratura w opublikowanym w piątek komunikacie poinformowała, że zebrany materiał pozwolił oskarżyć ojca Rafała B. o narażenie dziecka na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli art. 160 KK.

Okazało się, że ojciec był pod wpływem narkotyków i nie tylko nie uchronił dziecka przed wpadnięciem do rzeki, ale również doprowadził do tego, że mały Kacperek spożył dawkę metamfetaminy, którą miał w organizmie także jego rodzic. Sekcja zwłok dziecka wykazała, że substancja była w jego żołądku, ale nie zdołała się jeszcze rozprzestrzenić do krwioobiegu, by dziecko całkowicie odurzyć.

"Ustalono, że przyczyną śmierci było utonięcie. We krwi dziecka i jego żołądku znajdowały się środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. Według biegłych środki te zostały zażyte przez dziecko doustnie na stosunkowo krótki czas przed zgonem i mogły występować u niego zaburzenia psychofizyczne odpowiadające stanowi po użyciu tej substancji, a w przypadku wchłonięcia całej substancji z żołądka do krwi, co nie nastąpiło z uwagi na zgon dziecka, doprowadziłoby to do stanu jego odurzenia. Należy zaznaczyć, że we krwi podejrzanego wykryto tą samą substancję i posiadał on ją na terenie ogródków działkowych, gdzie przebywał z dzieckiem bezpośrednio przed jego utonięciem" - napisano w komunikacie.

