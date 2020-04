Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka. Przed przyjazdem policji pomagali sąsiedzi

Poszukiwania wznowiono około godz. 9.



- Dzisiaj ponownie przeczesujemy teren rzeki, ale też dodatkowo tereny ogródków działkowych i tereny pobliskie - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska.



Dodała, że aktualnie w akcji poszukiwawczej uczestniczy 50 policjantów.

W poszukiwaniach pomagali sąsiedzi



"Fakt" dotarł do sąsiadów z działek, którzy jeszcze przed przyjazdem policji rozpoczęli poszukiwania chłopca.



- Gdy usłyszeliśmy, że poszukiwane jest dziecko i najprawdopodobniej wpadło do rzeki, wraz z kolegą byliśmy akurat na działce oddalonej ok. 300 metrów od miejsca zaginięcia - mówił pan Tomasz. Mężczyzna usłyszał o tragedii od szwagierki, która spotkała mamę chłopca. - Mój syn chodził z Kacperkiem do przedszkola. - Od razu zaczęliśmy działać - dodał.

Pan Tomasz wraz z kolegą szli wzdłuż koryta rzeki, przeczesując okoliczne zarośla. Dotarli do, oddalonego o 6 km, Zebrzydowa.



- Na nic nie natrafiliśmy, na żaden ślad, żaden przedmiot. Nic nie było zaczepione o zarośla. Wracając, również się rozglądaliśmy, bezskutecznie - podkreślił.

Zaginął w poniedziałek

Poszukiwania 3,5-latka rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem, po tym, gdy około godz. 19 wpłynęło zgłoszenie o jego zaginięciu. Wcześniej chłopiec przebywał razem ze swoim ojcem na terenie ogrodów działkowych w Nowogrodźcu, które znajdują się niedaleko rzeki.

- Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła we wtorek oficer prasowa bolesławieckiej policji.

Dotychczas służby przeszukały obszar o powierzchni 500 hektarów. Oprócz ogrodów działkowych i koryta rzeki przeszukano m.in. tereny kolejowe. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli policjanci, strażacy, nurkowie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykorzystywany był dron, policyjny helikopter, kamery termowizyjne oraz łodzie. Policjanci sprawdzali też teren z psami tropiącymi.

Prawdopodobnie wpadł do rzeki

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu. W środę ojciec chłopca usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski, przesłuchana została też matka chłopca oraz świadkowie.



- Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń jest taka, że dziecko, które przebywało razem z ojcem i w towarzystwie jeszcze jednej osoby na terenie ogródka działkowego, nie zostało przez niego upilnowane i być może doszło do wypadku i dziecko wpadło do rzeki. Natomiast okoliczności tej sprawy są nadal weryfikowane - tłumaczył prokurator.

