34,8 stopni Celsjusza w cieniu - taką maksymalną temperaturę zanotowano w piątek w Słubicach w woj. lubuskim. Była to zarazem najwyższa temperatura w kraju - poinformował dyżurny Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Gorzowie Wlkp. W sobotę będzie tylko nieco chłodniej, wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w ośmiu województwach.

Piątek był upalny w całym woj. lubuskim. W Gorzowie Wlkp. maksimum wyniosło 34,1 st. Celsjusza, a w Zielonej Górze – 33,4 st. W regionie najwyższe temperatury były notowane między godzinami 14 a 17.

Z danych IMGW wynika, że "najchłodniej" w kraju było w piątek w Zakopanem, gdzie maksymalna temperatura osiągnęła 25,7 st.

- Jeśli chodzi o województwo lubuskie, był to jeden z najbardziej upalnych dni w tym roku. Według prognoz, w sobotę temperatura będzie niższa. Maksymalnie w dzień ma osiągnąć od 26 do 28 stopni Celsjusza. Możliwe są opady deszczu i burze – powiedział Przemysław Makarewicz, dyżurny Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Gorzowie Wlkp.

Polski biegun ciepła

Słubice od lat są nazywane polskim biegunem ciepła. Mają też na koncie tegoroczny rekord ciepła. 8 sierpnia temperatura osiągnęła tam 35,3 stopni Celsjusza.

W sobotę wciąż będzie gorąco. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniej części województwa mazowieckiego, południowej i wschodniej części województwa wielkopolskiego i wschodniej części województwa dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść w tych miejscach od 30 do 32 st. C., zaś nocą od 17 do 20 st.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach: śląskim i małopolskim (w obu regionach bez południowych powiatów) i w świętokrzyskim. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 29 do 32 st. C., zaś nocą od 15 do 17 st.

Nie daj się upałowi

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego

ml/ PAP