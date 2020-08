Zmarł w sklepie, jego ciało przykryto parasolami i otoczono pudełkami. Sieć przeprasza

53-letni Manoel Moises Cavalcante był przedstawicielem handlowym firmy, która współpracuje z siecią supermarketów. Zmarł w piątek na zawał serca w sklepie w Recife.

O sprawie zrobiło się głośno w środę; w mediach społecznościowych opublikowane zostały zdjęcia ciała mężczyzny otoczonego kartonowymi pudełkami i zakrytego zielonymi parasolami. Leżało w alejce między skrzynkami z piwem a żółtą taśmą, którą zagrodzono z jednej strony przejście.

Sklepu nie zamknięto. Ciało zmarłego leżało na podłodze od godz. 7:30 do g. 11. W tym czasie obok zwłok 53-latka przewijały się tłumy klientów.

Lokalna spółka zależna francuskiej sieci Carrefour podała, że przestrzegała wytycznych, aby nie przenosić ciała. "Carrefour przeprasza za niewłaściwy sposób, w jaki poradził sobie ze smutną i nieoczekiwaną śmiercią" - napisała firma w oświadczeniu, które opublikowano w środę.

Sales rep died of heart attack in Carrefour supermarket in Recife. They put umbrellas over the body and stayed open. The body was there from 7.30-11am, in an aisle sealed off with tape and boxes of beer. Note Carrefour's 3 statements, as reality dawns. https://t.co/1domDr9AEG