Liga Mistrzów: Bayern Monachium kontra Olympique Lyon. Bój o wielki finał

Lyon mógł objąć prowadzenie już na początku spotkania, jednak znakomitą sytuację w 4. minucie gry zmarnował Depay. W sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił w boczną siatkę.

📸 Depay goes close inside 4 minutes...#UCL pic.twitter.com/23eLqbqq8r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020

Sześć minut później po podaniu Lewandowskiego w pole karne wpadł w piłką Goretzka. Uderzył nieczysto i Lopes zdołał wybić zmierzającą do bramki piłkę.

Jeszcze groźnieją sytuację stworzył w 17. minucie Lyon. Prawą stroną urwał się Karl Toko Ekamb, ograł Daviesa, ale trafił w słupek.

Chwilę później padł gol dla Bayernu. Serge Gnabry cudownym strzałem lewą nogą skierował piłkę w samo okienko bramki Lopeza.



Siedem lat czeka Bayern Monachium, by ponownie zagrać w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pozostała do pokonania jedna przeszkoda - w środowym półfinale mierzy się z Olympique Lyon. Faworytem są mistrzowie Niemiec, a pomóc ma im Robert Lewandowski, który goni rekord Cristiano Ronaldo. Polski napastnik strzelił w obecnej edycji 14 bramek i trzech brakuje mu do wyrównania rekordu Portugalczyka.

ml/ polsatnews.pl, PAP