Słynny krawat Szumowskiego. Dziś nie mogło go zabraknąć

- Wszyscy moi doradcy mówią, że jest fatalny, a ja go uwielbiam - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Łukasz Szumowski odpowiadając na uwagę Bogdana Rymanowskiego, że założył ten sam krawat na zaprzysiężenie, jak i na rezygnację ze stanowiska ministra zdrowia.

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" na początku rozmowy z Łukaszem Szumowskim zauważył, że rezygnujący minister zdrowia założył ten sam krawat, który miał na sobie w dniu powołania w styczniu 2018 roku. Mam wrażenie, że historia zatoczyła koło - powiedział Rymanowski.

- Dokładnie tak. Wszyscy moi doradcy mówią, że krawat jest fatalny, a ja go uwielbiam - odpowiedział Szumowski. - Jak mam bardzo ważne wydarzenia w życiu, to go zakładam - dodał.

Jak podkreślił, miał go na sobie zarówno na powołaniu, jak i na zaprzysiężeniu poselskim. - Jestem w nim teraz, jak złożyłem rezygnację. To krawat, który mi przynosi szczęście - powiedział odchodzący minister.

Kardiolog, doktor habilitowany

Łukasz Szumowski jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Warszawie wraz z żoną pracował przez miesiąc w Kalkucie, w pierwszym domu opieki, która założyła Matka Teresa. Rok później zaczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 2016 r. za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.

ZOBACZ: Janusz Cieszyński odchodzi z Ministerstwa Zdrowia

Od 2011 r. był przewodniczącym zespołu specjalistycznego nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W listopadzie 2016 r. został podsekretarzem w MNiSW kierowanym przez Jarosława Gowina.

Funkcję ministra zdrowia pełnił od 9 stycznia 2018 r., gdy w ramach rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego zastąpił na stanowisku Konstantego Radziwiłła. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płockim. Uzyskał 35 798 głosów i uzyskał mandat posła. Ponownie objął tekę ministra zdrowia 15 listopada 2019 r.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Wojna z sąsiadem. Trzyma gnój tuż obok domu małżeństwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ Polsat News