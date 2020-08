Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca nie żyje

We wtorek rano na przejeździe kolejowym w miejscowości Przędzel na Podkarpaciu zderzyła się ciężarówka z pociągiem. Kierowca auta zginął na miejscu, maszynista został ranny.

Jak poinformowała podkarpacka policja, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7.30. na przejeździe kolejowo-drogowym z sygnalizacją w miejscowości Przędzel samochód ciężarowy wjechał pod pociąg relacji Lublin – Wrocław. W wyniku zdarzenia zginął kierowca auta, a ranny został maszynista pociągu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu ciężarowego, wyjeżdżając z terenu budowy wjechał wprost pod pociąg relacji Lublin - Wrocław. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu, ranny został maszynista. Żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Służby ratownicze wciąż pracują na miejscu wypadku.

Wstrzymany ruch pociągów

Po zderzeniu uszkodzona została sieć trakcyjna. W związku z tym wstrzymany został ruch pociągów na trasie Stalowa Wola – Przeworsk – poinformowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak zaznaczono z komunikacie PKP PLK, po zderzeniu lokomotywa pociągu jest wykolejona. Uszkodzona została też sieć trakcyjna. W związku z tym wprowadzono przerwę w ruchu pociągów.

- Na miejsce skierowano służby ratownictwa kolejowego, pociąg sieciowy i samochód pogotowia sieciowego do naprawy uszkodzonej sieci trakcyjnej. Przewoźnik PKP Intercity organizuje zastępczą komunikację autobusową. O zmianach w komunikacji na trasie Stalowa Wola – Przeworsk podróżni informowani są na stacjach i przystankach – podano w komunikacie.

