Kolejna rezygnacja w rządzie. Tym razem wiceminister

Wanda Buk poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała na Twitterze.

Wanda Buk urodziła się 16 marca 1988 roku. Pochodzi ze Spały. Jest córką zmarłego Dowódcy Wojsk Lądowych w katastrofie smoleńskiej gen. broni Tadeusza Buka.

Tytuł adwokata, doktorantka ASW

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku.

Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Pierwsza 50. najbardziej wpływowych prawników

W latach 2016–2018 pełniła funkcję dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gdzie odpowiadała m.in. za przeprowadzenie największego w historii funduszy europejskich konkursu na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt został nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą European Broadband Awards. W 2017 roku uzyskała uprawnienia adwokata.

10 lipca 2018 roku powołana została na podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Była członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

W resorcie wykonywała czynności kierownictwa wobec Biura Ministra, Departamentu Polityki Międzynarodowej i Departamentu Telekomunikacji.

Znalazła się na 49. miejscu zestawienia "Dziennika Gazety Prawnej" - "50 najbardziej wpływowych prawników 2018". Laureatka nagrody Wektory 2018.

zdr/ polsatnews.pl