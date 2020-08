Jedna z liderek sztabu Cichanouskiej i jej mąż są w Polsce

Waler Capkała - kandydat niedopuszczony do wyborów prezydenckich na Białorusi - oraz jego żona Weranika - współpracownica i członkini sztabu Swiatłany Cichanouskiej - przylecieli we wtorek wieczorem do Polski. Mają spotkać się z polskimi parlamentarzystami i odwiedzić Cichanouską na Litwie.