Pogoda na sobotę, 15 sierpnia. Miejscami mocno się ochłodzi. Gdzie może zagrzmieć?

Pierwszy dzień weekendu w województwach zachodnich, południowych i centralnych zapowiada się pod znakiem chmur, które miejscami mogą przynosić przelotne opady deszczu, a także burze. Błyskawice przetną niebo zwłaszcza nad Sudetami i Karpatami.

Kolejny dzień z rzędu ostrzegamy turystów przemierzających górskie szlaki, aby śledzili aktualne ostrzeżenia meteorologiczne, a w razie załamania pogody, jak najszybciej opuścili odsłonięte tereny i zeszli do schronisk lub wrócili do swoich kwater.

Najsłoneczniej będzie tym razem na północy i wschodzie, gdzie nie spodziewamy się nawet kropli deszczu. W tych regionach wzrośnie zagrożenie pożarowe w lasach, ponieważ ściółka leśna jest już wyschnięta na wiór. Podczas wycieczki do lasu trzeba zachować ostrożność, pod żadnym pozorem nie wyrzucać niedopałków papierosów.

Dużo chłodniej na południu

Upał, i to niewielki, ograniczy się już tylko do pogranicza z Niemcami. Na pozostałym obszarze ochłodzi się, przeważnie do 24-27 stopni, najbardziej w dzielnicach południowych, nawet poniżej 20 stopni.

Ciśnienie przez cały dzień będzie bardzo powoli rosnąć. W samo południe barometry pokażą od 1014 hPa na południu i zachodzie do 1018 hPa na północnym wschodzie kraju.

Biomet pogorszy się

Warunki biometeorologiczne na zachodzie, południu i w centrum w trakcie opadów będą się pogarszać, co meteopaci mogą odczuwać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia.

Na pozostałym obszarze biomet pozostanie korzystny.

W niedzielę więcej słońca

W niedzielę strefa opadów i burz przemieści się na wschód i południowy wschód. Na większym obszarze Polski będzie sucho i słonecznie. Temperatura będzie w najcieplejszym momencie dnia oscylować w okolicach 25 stopni.

Upału już się nie spodziewamy.

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl